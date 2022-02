Giampaolo: «Sensi trequartista? Mi è piaciuto un ‘casino’»

Bella vittoria per la Sampdoria contro il Sassuolo con la squadra di Marco Giampaolo che ha spazzato via i neroverdi 4 a 0. Gol e ottime giocate di Stefano Sensi schierato da trequartista in questo match. Ecco le parole del tecnico blucerchiato.

POSIZIONE – Bella vittoria della Sampdoria che spazzato via il Sassuolo 4-0. Protagonista anche Sensi che ha agito da trequartista. Ecco le parole di Giampaolo, tecnico blucerchiato, ai microfono di Dazn. «Sensi trequartista? Mi è piaciuto molto in quella posizione. Vede il gioco prima degli altri. Non posso metterlo mezz’ala con un trequartista e due attaccanti perché disperderebbe le energie. In passato aveva già giocato lì. Mi è piaciuto un ‘casino’. Quella di mezz’ala è una scelta che si può fare a partita in corso. In quella posizione ne ha beneficiato anche Caputo. Sono contento oggi per tutti, non solo per Sensi».