Spalletti torna alla Roma? Primi contatti, per l’Inter chance risparmio

Spalletti potrebbe tornare alla Roma per la sua terza esperienza in giallorosso. L’allenatore, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2021, ha avuto i primi contatti con la dirigenza romanista per valutare un nuovo ritorno. A riportarlo è il sito “TuttoMercatoWeb”.

PRIMA VERIFICA – Luciano Spalletti ha ricevuto una telefonata da Franco Baldini, consulente (non ufficiale) di James Pallotta. Oggetto del contatto la possibilità di capire se ci siano le basi per una terza esperienza alla Roma, dove il tecnico è già stato dal 2005 al 2009 e da gennaio 2016 al 2017, quando si è trasferito all’Inter. Lo riporta il sito “TuttoMercatoWeb”, che mette quindi in bilico la permanenza di Paulo Fonseca in giallorosso. Da capire il finale di Serie A e l’Europa League per la Roma, che non è così convinta di trattenere il tecnico portoghese. Spalletti ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2021, che non ha risolto un anno fa quando era vicino al Milan. Per il momento non c’è stata una risposta a Baldini, ma se ne riparlerà più avanti. La Fiorentina, altra opzione per l’allenatore toscano, sembra ora vicina a Daniele De Rossi. Per Spalletti l’opzione Roma è comunque in piedi e un suo ritorno, che farebbe risparmiare l’Inter a livello economico, non è più da escludere.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Andrea Losapio