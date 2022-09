Spalletti non snobba l’Inter: «Equilibrio in vetta, quelle dietro rientreranno»

Luciano Spalletti, alla vigilia di Napoli-Torino, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche alla domanda sulla lotta Scudetto. Il tecnico toscano non ha voluto snobbare anche chi è partito un po’ a rilento come la sua ex Inter

EQUILIBRIO − Spalletti sottolinea il livellamento in Serie A ritenendo ancora in corsa squadre partite male come Inter e Juventus: «Io credo che durerà a lungo questo equilibrio al vertice perché almeno 7 squadre hanno le carte in regola per fare un campionato di alta classifica. Anche quelle che ora sono più indietro si potranno riprendere. Inoltre c’è sempre qualche outsider che può inserirsi bene. Io ritengo che sia troppo presto al momento per poter individuare favoriti».