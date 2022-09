Inter-Atalanta Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Inter-Atalanta sarà il primo match dopo la sosta, nel calendario della Primavera. I ragazzi di Cristian Chivu tornano in campo dopo la sconfitta in trasferta contro il Lecce. Ecco tutte le informazioni utili per seguire Inter-Atalanta Primavera 1 anche su Inter-News.it.

PRIMAVERA 1 IN CAMPO – Dopo una sosta interminabile, torna anche la Primavera che ha approfittato di questo tempo per analizzare la sconfitta di Lecce (vedi tabellino). Si torna in campo per la 6ª giornata del Campionato Primavera 1 in casa contro l’Atalanta di Marco Fioretto, allenatore dei bergamaschi. Ma quando si gioca Inter-Atalanta Primavera e dove? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 1 ottobre– a partire dalle ore 11:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 10:30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del Digitale Terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Inter-Verona verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). Potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi. I ragazzi di Chivu devono ancora trovare i primi 3 punti in Campionato.