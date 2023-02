Spalletti avverte: «Vogliamo vincere ogni partita! No accontentarsi»

Luciano Spalletti, nel post partita di Spezia-Napoli, ha parlato del percorso della sua squadra. Queste le sue parole raccolte dai canali ufficiali del club partenopeo

VALORE – Queste le parole di Spalletti: «Ho un gruppo di qualità che dimostra ogni volta il proprio valore. Non intendiamo mai accontentarci, il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni partita e ce la giocheremo con grande convinzione anche in Champions. Ci sono dei momenti nella vita in cui se raggiungi dei successi cominci a riflettere se fermarti o raddoppiare. Ecco noi vogliamo raddoppiare per determinare la nostra storia e ripagare l’amore del popolo azzurro. Sia in Italia che in Europa vogliamo dire la nostra fino alla fine».

Fonte: sscnapoli.it