Spal, Mattioli: “Se il gioco è questo, Di Biagio non resta”. Ora tocca all’Inter

Mattioli, Presidente della Spal, non fa sconti a Luigi Di Biagio per le brutte prestazioni dell’ultimo periodo. Il patron, in occasione di un evento a Ferrara, allontana l’ex centrocampista dalla permanenza sulla panchina del club. Intanto la partita con l’Inter è sempre più vicina (qui le ultime)

NUOVA RIVOLUZIONE? – Mattioli allontana Di Biagio dalla guida della Spal. Nuovo terremoto per l’ultima in classifica, alle porte dell’Inter? Ecco le sue parole: «All’inizio pensavamo di tenerlo. Ora però se il gioco continua ad essere questo non c’è margine per continuare insieme. Per il futuro abbiamo obiettivi ambiziosi: puntiamo ad una squadra giovane ma con dei leader all’interno dello spogliatoio».

Fonte: Gianlucadimarzio.com