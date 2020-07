Marocchi: “Inter, rigore fallito e traversa da 2 metri. Serie A semi-chiusa”

Condividi questo articolo

Marocchi ha parlato delle gerarchie attuali e della classifica di Serie A durante “Sky Calcio Show L’Originale”. Il giornalista sottolinea il netto vantaggio della Juventus per lo Scudetto, al netto dei gravi errori dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

ERRORI DECISIVI – Giancarlo Marocchi sulla corsa per il primo posto: «Campionato di Serie A ancora aperto? L’Inter ha preso una traversa da due metri e ha pensato bene di sbagliare un rigore contro il Bologna… Con 5 punti in più sarebbe a -3 dalla Juventus. I bianconeri sta facendo tesoro di questo: il suo campionato lo fa oltre l’emotività del momento. Per questo penso che il campionato ormai sia semi-chiuso».