Soria, messaggio all’Inter: “Dopo lo stop torneremo piÃ¹ forti. Adesso…”

Soria, messaggio all’Inter: “Dopo lo stop torneremo più forti. Adesso…”

Condividi questo articolo

David Soria, portiere del Getafe, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo – prossimo avversario in Europa League dell’Inter – spiegando come i giocatori possano uscirne più forti psicologicamente dallo stop forzato per il Coronavirus.

RAFFORZATI – Non si perde d’animo David Soria, portiere del Getafe, che pensa già al rientro in campo. Parlando infatti della sosta forzata a causa Coronavirus, il numero uno del club spagnolo ha ricordato come la situazione possa essere di difficile gestione fisicamente, ma mentalmente la squadra potrebbe tornare più forte alla ripresa del calcio giocato, quando – tra gli altri impegni – sarà in programma anche la sfida negli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter di Antonio Conte. Ecco le parole del giocatore a riguardo: «In questi giorni stiamo vedendo come la cosa più importante sia la salute, il resto passa in secondo piano. Continuiamo a lavorare come possiamo, cercando ti mantenere la forma per non perdere competitività, anche se sappiamo che è difficile. Stiamo cercando di fare il possibile, anche se non è la stessa cosa rispetto ad allenarsi tutti i giorni, ma torneremo più forti. Questa situazione ci può colpire fisicamente, perché gli allenamenti sono diversi, ma psicologicamente credo che possiamo tutti uscirne rafforzati, dobbiamo cercare di trarre ciò che c’è di positivo da tutto questo».