Sneijder: «Klaassen sempre profondità. Ma un problema per lui all’Inter»

Klaassen probabilmente stasera debutterà dal 1′ con l’Inter contro la Salernitana, dopo l’esordio col Sassuolo mercoledì. Un grande ex nerazzurro come Sneijder, suo connazionale, dà un giudizio su cosa può dare a Sport Mediaset.

INNESTO IN PIÙ – Davy Klaassen non è stato preso dall’Inter per fare il titolare, ma gli infortuni di Davide Frattesi e Stefano Sensi (uniti alla necessità di riposo per Henrikh Mkhitaryan) gli aprono le porte di una maglia da titolare stasera con la Salernitana. Wesley Sneijder valuta il connazionale: «Klaassen è un giocatore che gioca a centrocampo, che va sempre in profondità. Ma, secondo me, è difficile entrare in questa squadra con questo centrocampo che è il miglior ruolo dell’Inter».