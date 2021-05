Sneijder: «Inter, ti seguo sempre! Scudetto, felici anche noi del 2010»

Wesley Sneijder, ex giocatore dell’Inter che nel 2010 vinse lo storico Triplete, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, dove ha analizzato la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri e commentato il ritorno di José Mourinho in Italia.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: