Bergomi: «Matthaus fuoriclasse, era il nostro leader. Grande rapporto»

Intervistato per la prima puntata di “I M Trophy”, in onda su “DAZN Italia”, Beppe Bergomi – ex storico difensore dell’Inter – ha parlato di Lothar Matthaus e del suo contributo nel migliorare la squadra fin dal suo arrivo in nerazzurro.

FUORICLASSE TRASCINATORE – In un estratto della sua intervista per il format “I M Trophy”, Beppe Bergomi ha parlato della Coppa Uefa 90-91 e del grande contributo offerto da Lothar Matthaus: «È stato il giocatore più importante, noi avevamo già in passato una squadra buona, però per fare il salto di qualità avevamo bisogno del campione che ci trascinasse. Lui lo era. Faceva le due fasi molto bene, ci diceva sempre che avremmo vinto prima delle partite, aveva una mentalità vincente. Dal punto di vista tecnico un grande cambio di passo, il suo tiro in porta, il cambio di palla… Sentivi il suo peso nello spogliatoio. Caratterialmente era un po’ particolare, però era il nostro leader. Con lui ho ancora un grande rapporto, c’è una grande stima reciproca che portiamo avanti. È stato il nostro vero, grande fuoriclasse».