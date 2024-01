Smalling e Dybala titolari in Roma-Inter? Le indicazioni di De Rossi

Tredici giorni a Roma-Inter, in programma sabato alle 18. Stamattina De Rossi ha tenuto la conferenza stampa di vigilia della partita di domani contro la Salernitana e aggiornato sulle condizioni degli infortunati, tra cui Dybala e Smalling.

DI RIENTRO? – Chris Smalling non gioca da un girone e di questo si era lamentato più volte José Mourinho, anche prima di Inter-Roma all’andata. Ma Daniele De Rossi ha novità: «Lui si sta allenando, insieme a Renato Sanches e Marash Kumbulla stanno facendo il loro percorso. Noi li monitoriamo, lo staff medico e lo staff dei riabilitatori, quotidianamente. Io vado lì e vedo che sono sciolti negli allenamenti: penso che la settimana prossima riinizieranno ad allenarsi, ma dare una data per schierarli in formazione è presto. Questi infortuni lunghi hanno bisogno di essere valutati giorno dopo giorno».

I RECUPERI – Tolto Smalling, De Rossi anticipa diversi recuperi per Salernitana-Roma di domani, che presumibilmente non avranno problemi contro l’Inter: «Paulo Dybala mi è sembrato che stesse bene, negli ultimi giorni si è allenato al 100% con gli altri e lo vedo anche più brillante rispetto alla prima settimana, dove lo vedevo affaticato e diceva che non era al 100%. Dean Huijsen si è allenato con noi ma abbiamo fatto relativamente poco, penso che partirà con noi. Gianluca Mancini mi è piaciuto, non si era allenato finora con noi ma si è buttato nella mischia con l’atteggiamento giusto. Houssem Aouar torna dalla Coppa d’Africa, non è che è stato in vacanza. Sicuramente si è allenato, ma ha dormito poco e il primo giorno era abbastanza sballottolato. Ma è prontissimo per giocare».