Inter-Roma, Mourinho recupera tre giocatori! La scelta su Dybala e Smalling – CdS

La Roma si presenta a San Siro contro l’Inter meno “incerottata” del previsto. Erano nove i giocatori di movimento assenti in Europa League, ma José Mourinho ha fatto di tutto per recuperarne più di un paio prima dell’importante sfida contro la sua ex squadra. Ecco la situazione infortuni secondo il Corriere dello Sport, soprattutto per quanto riguarda Paulo Dybala e Chris Smalling.

TRE RECUPERI – La Roma recupera tre giocatori prima della sfida con l’Inter, il primo nella lista è Leonardo Spinazzola, gestito appositamente perché potesse giocare contro l’Inter. Inoltre, José Mourinho recupererà anche Kristensen e Azmoun, che in Europa non possono giocare perché esclusi dalla lista UEFA. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda Chris Smalling e Paulo Dybala: il primo non è pronto, mentre l’argentino sta svolgendo un programma personalizzato e vorrebbe mettersi a disposizione almeno per la panchina, ma non è ancora certo. La decisione dovrebbe arrivare oggi, prima della partenza per Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Robi. Mai.