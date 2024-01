Aureliano arbitro di Fiorentina-Inter: precedenti solo uno, poi VAR recente

Aureliano sarà l’arbitro di Fiorentina-Inter, partita della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Bologna, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Franchi.



I PRECEDENTI – Fiorentina-Inter sarà la seconda partita per Gianluca Aureliano come arbitro dei nerazzurri. L’unica altra risale a oltre tre anni fa: 3 gennaio 2021, prima dell’anno solare contro il Crotone. Al Meazza finisce 6-2, con un rigore assegnato agli ospiti per il momentaneo 2-2 dopo un fallo (nettissimo) di Arturo Vidal visto al VAR. Proprio il monitor è il posto dove Aureliano ha ritrovato l’Inter in altre circostanze. L’ultima, recentissima, è la precedente partita in Serie A: quella vinta col Monza quindici giorni fa. Dove ha aiutato l’arbitro Antonio Rapuano a dare il primo dei tre rigori, dopo un fallo di mano (evidentissimo) di Roberto Gagliardini su colpo di testa di Lautaro Martinez che in pochi avevano visto dal vivo.