Siviglia, Banega: “Finale Europa League, ora divertiamoci. Voglio vincerla”

Condividi questo articolo

Intervistato domenica sera dopo la vittoria contro il Manchester United, Ever Banega, centrocampista del Siviglia, ha parlato della finale di Europa League, la cui avversaria potrebbe essere l’Inter

SEMIFINALE – Queste le parole di Ever Banega, centrocampista del Siviglia ex Inter, riportate dal sito di Sport dopo la vittoria degli andalusi di ieri sera contro il Manchester United in semifinale di Europa League. «L’unione che ha questo gruppo lo rende più forte, si vede in campo». Per il giocatore, si è trattata di «una partita molto complicata», in cui la formazione inglese «ha gestito molte fasi», nonostante gli spagnoli siano stati «in grado di superare fino a vincere».

FINALE – Quanto alla finale, in cui affronteranno la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk in programma stasera, l’argentino ha dichiarato. «Abbiamo avuto la nostra opportunità e ne abbiamo approfittato per prendere la partita. Ora dobbiamo divertirci, non tutti i giorni si arriva in finale ma venerdì voglio vincere e salutarci con un trionfo».