Nainggolan, centrocampista Inter inizia preparazione col Cagliari: le ultime

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito secco al Cagliari, inizierà la preparazione aggregato alla squadra sarda. Nel corso della giornata saranno resi noti i convocati, in attesa del raduno di domani. Ad annunciarlo è Sky Sport.



DECISIONE – Futuro da scrivere per Radja Nainggolan. Non si conosce ancora che maglia vestirà il centrocampista dell’Inter in prestito secco al Cagliari, ma è certo che inizierà la preparazione aggregato alla formazione rossoblù. Si attende solo l’ufficialità, prevista per il pomeriggio di oggi. Nella giornata di domani il belga comincerà con il ritrovo e test ad Asseminello. Mercoledì allenamenti a piccoli gruppi (mattina e pomeriggio con giocatori divisi e nessuna doppia seduta). Giovedì tamponi e partenza per il ritiro di Aritzo, con prima seduta nel pomeriggio (ore 18) allo stadio del Vento. I rossoblù resteranno in ritiro sino a domenica, poi faranno ritorno nel proprio centro sportivo. E per ora lo faranno anche con Nainggolan.