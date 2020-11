Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach, tedeschi a valanga e primi!

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Shakhtar Donetsk-Borussia Mönchengladbach, sfida valida per il Gruppo B di Champions League, si è appena conclusa. I tedeschi passeggiano a Kiev, travolgendo gli ucraini e balzando al primo posto in classifica. Ora gli occhi sono puntati su Real Madrid-Inter

TRAVOLTI – Shakhtar Donetsk-Borussia Monchenglandbach si è appena conclusa. I tedeschi di Marco Rose trovano il vantaggio dopo solo 8 minuti di partita con Plea, servito da Lainer. Al 17′ arriva il raddoppio con l’autorete di Bondar, ma non è finita qui perché Plea trova la doppietta personale, nonché lo o-3 per il Borussia, su assist di Stindl. A primo tempo quasi finito ecco lo 0-4, siglato da Bensebaini. Lo Shakhtar non riesce a reagire e al 65′ subisce la quinta rete, messa a segno da Stindl e al 79′ la sesta, sempre a firma di Plea che porta così il pallone a casa.