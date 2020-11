Real Madrid-Inter, l’arrivo dei nerazzurri di Conte allo stadio di Valdebebas

Antonio Conte Inter

I nerazzurri di Antonio Conte sono arrivati qualche minuto fa all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Valdebebas, che ospiterà il match Real Madrid-Inter, valido per la terza giornata del girone B di Champions League. Ecco il video pubblicato dall’account Twitter ufficiale dell’Uefa

ADRENALINA – Pochissimi minuti al calcio d’inizio di Real Madrid-Inter, gara fondamentale per gli equilibri del girone B. QUI trovate le formazioni ufficiali della sfida. Qui, invece, c’è il video dell’arrivo allo stadio dei nerazzurri di Antonio Conte.

⚫️🔵 Inter arrive at the Estadio Alfredo Di Stéfano – they are unbeaten in their last 11 away games…#UCL | @Inter_en pic.twitter.com/Iiif2L5cPO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020