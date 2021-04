Severgnini: «Superlega? A me piace andare allo stadio per Inter-Genoa!»

Beppe Severgnini – giornalista, scrittore e noto tifoso interista – ha parlato a “Tutti Convocati” su “Radio 24” della Superlega e della partecipazione dell’Inter alla neonata competizione europea.

NUOVA COMPETIZIONE – Queste le parole di Beppe Severgnini sulla Superlega: «Per risparmiare bisognerebbe iniziare a fare un ragionamento con i calciatori. Dovrebbero adattarsi come abbiamo fatto tutti. La mia impressione è che si stia sfruttando questa soluzione non per cambiare le cattive abitudini, ma per far cambiare abitudine a noi. Non è paragonabile questo salto a quello che ci fu tra la vecchia Coppa dei Campioni e la Champions League. Gli altri sport possono costruire sistemi chiusi, ma il calcio è tutta un’altra cosa. A me piace portare mio figlio allo stadio a vedere Inter-Genoa, perché ora vogliono fare un prodotto esclusivamente televisivo?».