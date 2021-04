Spezia-Inter, numeri da analizzare: tre vittorie nelle ultime dieci giocate

Spezia-Inter è la sfida in programma domani sera, ore 20.45, allo stadio Picco e valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ecco come arrivano i liguri a questa partita.

STATO DI FORMA – Spezia-Inter sarà tutto fuorché una passeggiata per i nerazzurri. Certo, sulla carta la differenza tra le due squadre è netta, ma come si suol dire in questi casi “il pallone è rotondo”. Dunque, imprevedibile. Ecco perché è necessario non prendere sottogamba la partita di domani sera, in programma alle ore 20.45. Oltre ai numeri dei liguri nelle partite casalinghe giocate in questo campionato (vedi approfondimento), andiamo a sviscerare i numeri che testimoniano lo stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano.

TRE SU DIECI – I padroni di casa arrivano a Spezia-Inter con tre vittorie nelle ultime dieci gare giocate in campionato, contro Milan, Cagliari e Crotone. Tutte e tre tra le mura di casa. Sono invece due i pareggi (contro Benevento e Parma, anch’essi in partite casalinghe) e cinque le sconfitte, contro Fiorentina, Juventus, Atalanta, Lazio e Bologna (queste, invece, tutte in trasferta). La differenza reti in queste ultime dieci giornate recita -2, frutto di 18 gol subiti (tra cui 4 nell’ultima partita contro il Bologna) e 16 gol fatti. Insomma, 11 punti in 10 partite, un risultato decisamente positivo per una squadra con l’obiettivo salvezza (e, al momento, con un piuttosto tranquillo +7 sul Cagliari terz’ultimo). Dati che testimoniano ancora una volta che Spezia-Inter non è assolutamente una sfida da prendere sottogamba.