Serie A verso la ripresa: manca un tassello nel confronto col Governo – Sky

La Serie A è sempre alla ricerca di un accordo per la ripresa dei campionati. Nel confronto col Governo manca un tassello fondamentale. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

MANCA UN TASSELLO – Per arrivare a un punto manca un confronto fondamentale con le parti: «La vera novità sarebbe la convocazione del comitato tecnico-scientifico alla FIGC per discutere del protocollo. Abbiamo letto le parole del ministro dello sport e entro la fine della settimana ci si attende un responso. Manca questa convocazione per far parlare e chiarire le parti su quei punti del protocollo che il comitato aveva chiesto alla FIGC. La Federcalcio è pronta ma se manca la convocazione crolla il castello. Venerdì c’è il consiglio federale dove Gravina avrebbe voluto dare delle novità anche perché il 25 maggio bisognerà comunicare alla Uefa le decisioni sul campionato».