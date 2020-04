Serie A tra favorevoli, contrari e attendisti: la posizione dell’Inter – SM

In Lega Serie A si continua a discutere su quale destino dare alla stagione attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Ci sono tre gruppi distinti, l’Inter si colloca in una posizione di compromesso

Secondo “Sport Mediaset” la Lega Serie A è ben lontana dal trovare un accordo sul destino da dare alla stagione e al campionato attualmente sospeso per l’emergenza sanitaria in atto. L’imput della Uefa è stato recepito, si farà di tutto per finire comunque il campionato, ma i club di Serie A sono divisi ancora in tre fronti. Ci sono quelli favorevoli alla ripresa il prima possibile come Lazio, Juventus o Napoli, ma ci sono anche quelli che già si sono esposti per una chiusura anticipata come il Brescia o il Torino. C’è anche una fronda attendista che non è contraria a priori alla riapertura del campionato ma attende di vedere l’evoluzione della crisi e le indicazioni di autorità politiche e sanitarie, tra queste si colloca l’Inter insieme a Milan, Atalanta, Cagliari, Fiorentina e Bologna.