Taglio stipendi: molte differenze da limare tra Lega Serie A e AIC – SM

Condividi questo articolo

Con il calcio ancora fermo per l’emergenza Coronavirus, si continua a discutere sul taglio degli stipendi in Serie A. Nel pomeriggio nuovo confronto tra Lega Serie A e AIC ma ancora molte differenze da limare

Secondo “Sport Mediaset” non c’è un accordo tra la Lega Serie A e l’AIC sul tema del taglio degli stipendi da attuare per venire incontro alle difficoltà delle società. La Lega Serie A vuole la sospensione fino a giugno, il sindacato al momento è fermo sulla sua posizione di accettare un congelamento solo per aprile e sulla richiesta di creare un fondo destinato a Lega Pro e Dilettanti. I calciatori poi vogliono ricominciare solo con delle certezze sulle condizioni di salute. Dall’incontro in call di questo pomeriggio potrebbero emergere delle novità.