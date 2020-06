Serie A, svolta sui contratti: in arrivo accordo con FIGC e AIC, i dettagli

La Serie A ha appena concluso un venerdì di grosse novità: non solo la prima partita dopo tre mesi, Juventus-Milan di Coppa Italia, ma pure l’OK del Comitato tecnico scientifico a rimuovere la quarantena di gruppo (vedi articolo). In aggiunta, come riporta Luca Marchetti per Sky Sport 24, è in arrivo l’accordo sui contratti con FIGC e AIC.

PROROGA IN ARRIVO! – A oggi i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno, o in prestito, non potrebbero giocare la parte finale della Serie A. Tuttavia, in extremis, è in arrivo una norma transitoria che dovrebbe permettere (in maniera facoltativa), di completare la stagione regolarmente. Luca Marchetti spiega come sarà: «È in arrivo un accordo tra FIGC, leghe e AIC per scrivere un modulo, che dovrà essere però firmato e quindi ci dovrà essere l’assenso delle due società (in caso di prestito e di scadenza senza accordo con altro club per la prossima stagione, ndr) e del calciatore, per prolungare i contratti che erano in scadenza al 30 giugno. Altrimenti non si sarebbe potuto finire con le rose dell’inizio».