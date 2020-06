Teotino: “Lautaro Martinez? All’Inter non andrà malissimo. Col Napoli…”

Teotino, ospite del post partita di Juventus-Milan su Rai Sport, si è espresso non solo su Napoli-Inter di oggi ma anche sulla posizione di Lautaro Martinez. Secondo il giornalista per i nerazzurri, comunque finisca con l’attaccante argentino, non potranno esserci particolari rimpianti: o soldi o resta un big.

IL RITORNO – Gianfranco Teotino analizza prima Napoli-Inter: «Le incognite sono quelle che c’erano un po’ stasera, cioè capire come si riprende dopo la sosta. Devo dire che, curiosamente, mi sembra che tutti abbiano ripreso come si erano fermate. In Germania le squadre che andavano bene stanno andando bene e quelle che erano in difficoltà sono ancora in difficoltà. Il Napoli ha un grande vantaggio e una grandissima opportunità: raggiungere la finale vorrebbe dire dare un senso a una stagione travagliata sia dentro sia fuori dal campo. Peccato non lo possa fare, come se l’era meritato con la vittoria in trasferta, davanti al suo pubblico. Lautaro Martinez al Barcellona? È il nome un po’ sulla bocca di tutti. È una bella richiesta, penso che lui sia molto orgoglioso e molto voglioso di andare a giocare con Lionel Messi. L’Inter però oggi è una società forte e una società ricca, quindi può permettersi di rifiutare qualsiasi offerta del Barcellona che non sia l’attivazione della cluasola rescissoria, che porterebbe nelle classe dell’Inter centoundici milioni. Comunque non andrà malissimo».