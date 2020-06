Serie A, OK del CTS alla FIGC: cambia regola su quarantena di squadra

La Serie A potrà concludersi anche in caso di positività al Coronavirus di giocatori o collaboratori. Secondo quanto rivelato dall’ANSA, il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato la modifica sulla quarantena di squadra proposta dalla FIGC. Di seguito i dettagli

GARANZIE – La Serie A, che riprenderà ufficialmente il 20 giugno, da oggi ha garanzie anche sulla sua conclusione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti approvato la modifica sulla regola della quarantena di gruppo in caso di singola positività al Coronavirus. Dunque non più quarantena di squadra per due settimane ma isolamento della singola persona, giocatore o collaboratore che sia. Proprio come aveva proposto la FIGC. Al resto della squadra, la mattina della prima partita successiva al rilevamento della positività, verrebbe effettuato un tampone rapido, in modo da stabilire eventuali altri contagi.