Serie A, la palla ora Ã¨ al Ministro Speranza: c’Ã¨ attesa – Sky

Serie A, la palla ora è al Ministro Speranza: c'è attesa

Il resoconto della riunione di ieri tra la FIGC e il comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile è sulla scrivania del ministro della salute Speranza: ora c’è attesa per un parere che potrebbe essere decisivo per la ripresa del campionato di Serie A. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

GIORNATA DI ATTESA – Dopo l’incontro di ieri si attende il ministro Speranza: «E’ una giornata di attesa e confronti. Bisogna capire se, cosa e quando lo dirà il Ministro Speranza. Il report del calcio in questo momento è sul suo tavolo. Dopo la riunione di ieri il Comitato tecnico ha redatto un report che ora è nelle mani del ministro Speranza. Ci si aspettano commenti e segnali e il giorno potrebbe essere oggi. Oggi è anche giornata di confronti, uno è in atto in questo momento, sono riunite l’AIC e tutti i rappresentanti della Serie A. Si parla di aggiornamento e delle possibilità di riprendere ad allenarsi e ci sarà probabilmente un comunicato stampa con la posizione emersa. Alle 16 un altro momento da tenere d’occhio con la Federcalcio che riunirà tutte le componenti del mondo del calcio e si farà il punto della situazione. E’ previsto inoltre un incontro tra il Presidente del Consiglio Conte, il presidente della FIGC Gravina e il presidente della Lega Serie A Dal Pino».