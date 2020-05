Icardi, PSG vuole riscatto ma con sconto: 2 giocatori per l’Inter? – SM

Condividi questo articolo

Su “Sportmediaset” si fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. Il PSG è intenzionato a riscattare l’argentino, ma a una cifra inferiore ai 70 milioni di euro: l’Inter accetterà contropartite? Ecco i nomi sul tavolo

IDEA – Da Parigi filtra che il PSG è deciso a esercitare il diritto di riscatto per Mauro Icardi. Ma il club francese vorrebbe spendere una cifra inferiore ai 70 milioni di euro pattuiti in estate, anche a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco che dunque Leonardo sta cercando di abbassare il prezzo con l’inserimento di qualche giocatore per l’Inter. I possibili nomi sono Draxler, che però sembra poco adatto a Conte, e Paredes, che sarebbe invece perfetto sia per caratteristiche che per impatto economico.

PROGETTO – Ma qual’è l’idea di Mauro Icardi? Il PSG è un top club europeo, vero. Ma i francesi potrebbero perdere le proprie stelle nel prossimo calciomercato, con Neymar e Mbappé non sicuri della permanenza. Il progetto potrebbe dunque essere meno interessante per l’ex capitano dell’Inter.

Fonte: Sportmediaset.