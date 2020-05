Zampa: “Incontri costruttivi, per il calcio una buona direzione”

Sandra Zampa, sottosegretario alla salute del Governo Conte, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo manifestando ottimismo per la ripresa dei campionati di calcio

INCONTRI COSTRUTTIVI – Sandra Zampa sottolinea i passi in avanti dopo gli ultimi incontri: «Gli incontri per il protocollo sanitario si stanno dimostrando costruttivi. Il via libera ancora non c’è, ma si sta andando verso una buona direzione, quella che si auspicano tutti i tifosi di calcio».