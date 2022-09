Serie A, Cecchi sui cori antisemiti: «Se diventa un derby non ne usciamo»

In Serie A nell’ultimo turno di campionato si sono verificati cori spiacevoli e antisemiti sia a Firenze sia a Milano in occasione del derby (vedi articolo). Cecchi si scaglia contro i tifosi e indica la via da seguire. Di seguito le sue parole a Radio Sportiva.

CIVILTÀ – In Serie A nei due match della quinta giornata Fiorentina-Juventus e Milan-Inter si sono verificati cori antisemiti. Il giornalista Stefano Cecchi ci va giù pesante: «Se anche la denuncia della violenza verbale diventa un derby non ne usciamo più. Se continuiamo a pensare che io sono più bravo di te. È mostruosa questa roba qui, se vogliamo togliere questa porcheria dal calcio dobbiamo smetterla di dire ‘ah ma prima è successo questo o quello’. E vale per la Fiorentina, l’Inter, la Juventus. La battaglia per la civiltà negli stadi deve essere fatta dai tifosi».