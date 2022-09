Inter-Bayern Monaco (Primavera), UEFA Youth League: l’arbitro della partita

Inter-Bayern Monaco si giocherà oggi alle ore 16 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni: l’UEFA ha reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata del Gruppo C della Youth League 2022-2023: ci sarà Luka Bilbija della federazione bosniaca.



ARBITRO INTER-BAYERN MONACO (mercoledì 7 settembre ore 16.00)

Arbitro: Luka Bilbija (Bosnia)

Assistenti arbitrali: Amer Macic (Bosnia) – Aleksandar Smiljanic (Bosnia)

Assistenti arbitrali: Andrea Colombo (Italia)