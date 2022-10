Serena ricorda: «Derby col Milan nell’88 la svolta! Spesso all’Inter…»

Aldo Serena, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della sua esperienza all’Inter. In particolare, l’ex attaccante, si è soffermato su un suo gol che decise un Derby di Milano

RICORDO – Aldo Serena ricorda uno dei suoi momenti all’Inter: «Colpi di testa? Uno importante l’ho fatto in un derby contro il Milan nel 1988 quando noi dell’Inter eravamo usciti al mercoledì contro il Bayern Monaco. Quel derby significava tantissimo per i tifosi e l’ambiente. Spesso in nerazzurro, dopo le sconfitte, si innescava un momento di critica e la stagione andava scemando. Quella fu la svolta di quell’annata».