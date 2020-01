Serena: “Conte non cambia modulo, Eriksen funzionale all’Inter! Young…”

Serena è intervenuto nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”. L’ex attaccante si è espresso sull’Inter dopo i colpi di mercato per Conte, Eriksen su tutti

ANALISI – L’intervento di Aldo Serena sui nerazzurri: «Io penso che Antonio Conte non abbia alcuna intenzione di cambiare modulo e che Christian Eriksen sia funzionale al centrocampo a tre o a cinque che dir si voglia. Conte lo ha preso proprio perché lo vuole collocare lì, nella posizione che è stata di Stefano Sensi o Nicolò Barella. Lì in mezzo. Vedo che le tre davanti nell’ultimo periodo stanno un po’ tirando il freno, la Juventus ma anche la Lazio apparsa meno brillante e determinata negli ultimi venti giorni. Queste sono tre squadre che si contendono lo Scudetto e stanno facendo un po’ di fatica in questo momento. Non hanno il ritmo e non sono così brillanti. Vale anche per l’Inter, troppi pareggi. Soprattutto questi pareggi in recupero vogliono dire che la squadra nella seconda parte sotto il profilo atletico un po’ concede. Io credo che l’Inter avesse bisogno di rinforzare gli esterni, con Ashley Young ha fatto molto bene. Secondo me più che il centrocampo, dove nonostante gli infortuni Sensi, Barella e Marcelo Brozovic sono giocatori che meritano la titolarità e con Eriksen ora qualcuno dovrà giocare un po’ meno, sugli esterni c’era bisogno di un po’ più di qualità».