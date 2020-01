Auriemma: “L’Inter ha rifiutato Llorente e uno scambio proposto dal Napoli

Raffaele Auriemma, noto giornalista e tifoso del Napoli, ha svelato un importante retroscena di mercato nel corso della trasmissione, da lui condotta, “Si gonfia la rete”, in onda su “Radio Marte”.

PROPOSTA INDECENTE – L’Inter è alla ricerca di una prima punta per completare il suo mercato. I nomi sono sempre quelli di Fernando Llorente del Napoli e Olivier Giroud del Chelsea, dopo l’uscita di Matteo Politano (QUI le ultime sull’ex calciatore nerazzurro). Proprio col Napoli si è parlato, secondo Raffele Auriemma, di una trattativa che avrebbe avuto del clamoroso: Sebastiano Esposito in cambio dello spagnolo ex Juventus. No secco da parte dell’Inter, non intenzionata a privarsi del giovane baby classe 2002. I nerazzurri, e Giuseppe Marotta, sono pronti a virare sul francese, ormai in rotta col Chelsea. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi in tal senso.