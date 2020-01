Petagna ad un passo dal Napoli. Occhio Inter: ora Llorente-Pinamonti?

Petagna nel mirino del Napoli. I partenopei non mollano l’attaccante della SPAL, anzi sono pronti a chiudere la trattativa per la punta, come riporta “Gianlucadimarzio.com”. Di seguito le cifre, i dettagli e le possibili ricadute sul mercato dell’Inter: quali saranno le decisioni per Pinamonti e Llorente?

GIRO DI ATTACCANTI – Un milione di distanza, ormai le parti sono vicinissime. Andrea Petagna è l’obiettivo prescelto dal Napoli per migliorare l’attacco, ma non da subito. L’operazione è a un passo dalla chiusura per 17 milioni più bonus, ma il calciatore dovrebbe comunque restare alla SPAL fino a giugno. Quali saranno, quindi, le scelte dei partenopei per Pinamonti e la permanenza di Llorente? L’esborso per Petagna potrebbe inibire l’investimento per il giovane attaccante ora al Genoa e spingere lo spagnolo alla permanenza. L’Inter attende gli sviluppi e si interroga sul possibile arrivo di un vice-Lukaku.