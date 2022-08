Sensi guida il centrocampo del Monza: contro la Roma anche due ex Inter

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Roma-Monza, l’altra gara delle 20.45 che sarà giocata in contemporanea con Inter-Cremonese. Nel centrocampo dei brianzoli partirà titolare Stefano Sensi. In campo anche due ex nerazzurri

LEADER DEL CENTROCAMPO – Sarà regolarmente in campo questa sera Stefano Sensi in Roma-Monza, pronto a tirare le fila del centrocampo brianzolo. La squadra di Giovanni Stroppa è chiamata a una grande impresa per cercare di smuovere la classifica, dopo tre sconfitte in altrettante gare disputate in Serie A. Per riuscirci, oltre al centrocampista in prestito dall’Inter, saranno in campo anche gli ex nerazzurri Michele Di Gregorio (in porta) e Luca Caldirola (in difesa).