Barella: «Menomale si gioca subito! Inter squadra di valori e pronta»

Barella è uno dei giocatori scelti da Inzaghi per giocare come titolare in Inter-Cremonese, anticipo della quarta giornata di Serie A (vedi formazioni). Il centrocampista sardo ha presentato il turno infrasettimanale nell’intervista con Inter TV.

TORNARE SUBITO A VINCERE – Nicolò Barella introduce Inter-Cremonese: «Sicuramente ci dispiace per il risultato di Roma, però siamo pronti. Menomale c’è una partita subito, dopo pochi giorni. Oggi sarà difficile, contro una squadra che nelle prime giornate ha creato difficoltà ad avversari forti, ma siamo pronti ad affrontarla. Tour de force? Abbiamo una squadra forte, di grandi valori: chiunque giochi ha sempre fatto bene, si è sempre fatto trovare pronto. Purtroppo quest’anno è così, ci saranno difficoltà per le partite ravvicinate ma siamo pronti. Giocare a San Siro è sempre qualcosa di diverso, non possiamo che ringraziare i tifosi per come ci sono vicini».