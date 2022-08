Inter-Cremonese, la notizia è in panchina: ‘prima convocazione’ in attacco

Sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Cremonese. La notizia è in panchina, dove Simone Inzaghi ha convocato per la prima volta uno dei suoi attaccanti.

PRIMA VOLTA – Con l’infortunio di Romelu Lukaku e l’importante derby di sabato contro il Milan, l’attacco per Inter-Cremonese vedrà la coppia formata da Edin Dzeko e Joaquin Correa. Minuti di riposo quindi per Lautaro Martinez, ma la vera notizia è la presenza di quello che potrebbe a tutti gli effetti essere il quinto attaccante per la stagione. È infatti arrivata da parte di Simone Inzaghi la prima convocazione per Eddie Salcedo, che sarà presente n panchina questa sera.