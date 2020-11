Sensi e Vecino, sosta nazionali opportunitÃ  per valutare recupero – Sky

Sensi e Vecino, sosta nazionali opportunità per valutare recupero – Sky

Stefano Sensi Inter

Secondo quanto riporta Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile – questa sosta per le nazionali sarà l’occasione perfetta per Antonio Conte per poter valutare le condizioni fisiche di Stefano Sensi e Matias Vecino.

RECUPERI DA VALUTARE – Secondo quanto riporta Andrea Paventi di “Sky Sport”, la sosta porta via tanti giocatori all’Inter, ma dà anche ad Antonio Conte la possibilità di valutare i rimasti. Fra questi, gli infortunati Stefano Sensi e Matias Vecino: «Sono in pochi quelli rimasti ad Appiano Gentile. C’è qualcuno come Ranocchia che deve recuperare la condizione, qualcuno come Nainggolan che deve convincere, ma anche Handanovic che deve e può far meglio. Resta anche Darmian che è diventato una certezza, poi c’è poco altro. Ci sono 16 giocatori in Nazionale che dovranno dare delle risposte importanti. Bisogna valutare anche il recupero di giocatori come Sensi e Vecino. La speranza è che con le dieci partite in un mese dopo la sosta, l’Inter ritrovi la continuità».