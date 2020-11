Leonardo: “Icardi? Riusciti ad abbassare il prezzo. Importante per noi”

Leonardo

Leonardo, Direttore Sportivo del PSG, ha risposto ad alcune domande dei tifosi attraverso il profilo “Twitter” ufficiale della società parigina. Uno dei temi toccati dal dirigente è il riscatto di Mauro Icardi dall’Inter.

IMPORTANTE – Leonardo difende il riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG, nonostante le voci sul fatto che non rientri nei piani del tecnico Thomas Tuchel. Ecco le parole del Direttore Sportivo dei parigini: «Non sono d’accordo sul fatto che Mauro non rientri nei piani dell’allenatore. Abbiamo avuto la possibilità di averlo in prestito, poi tutti erano d’accordo sul riscatto e siamo anche riusciti ad abbassare il prezzo. Ora è infortunato e non in forma, ma capita a tutti. Forse tra qualche anno diremo che è stato un colpo importante per noi, la scorsa stagione per esempio già lo è stato».