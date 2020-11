Bucchioni: “Eriksen? Manca poco alla bocciatura. Nainggolan…”

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto a “Radio Sportiva”. Nel corso del suo intervento si è quindi parlato del VAR, ma anche di Eriksen e del suo rendimento non all’altezza

AIUTO – Bucchioni ha prima parlato del VAR: «Non è la tecnologia da mettere in dubbio, ma l’uso che se ne fa. Pare si sia fatto un passo indietro: in alcune situazioni non arrivano le giuste segnalazioni. Bisogna lavorare di più sugli arbitri al monitor».

DANESE – Bucchioni ha chiuso parlando di Eriksen: «Non mi pare che sia dentro l’ambiente Inter. Forse mentalmente non si aspettava di essere messo in discussione. Il suo apporto non è stato quello sperato, se non è una bocciatura definitiva poco ci manca. Anche Nainggolan discorso simile».