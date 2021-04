Sconcerti: «Serie A, Inter non eccezionale. Mai concorrenza dalle altre»

Mario Sconcerti ha parlato del campionato di Serie A che vede l’Inter in largo vantaggio di punti in classifica sulle inseguitrici

CAMPIONATO – Queste le parole da parte di Mario Sconcerti ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show” sul campionato di Serie A. «Anche l’Inter non sta facendo un campionato eccezionale. Ha fatto il campionato di una che vuole vincere, le altre non hanno mai fatto concorrenza se non il Milan, che ha mollato da qualche giornata. Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti. Siamo condannati alle seconde scelte. Sono 11 anni che non vinciamo nulla. La Nazionale negli ultimi tre mondiali sappiamo cosa ha fatto. La Juventus è un problema all’interno del sistema calcio. Stiamo vedendo come i magnati americani stanno conquistando il calcio italiano. Gli americani non mettono 50-70 milioni in mano a un manager. L’affare lo fanno loro. Non c’è più il presidente mecenate, oggi ci sono imprenditori che vogliono vederci chiaro e vogliono vedere direttamente loro senza dare soldi a qualcuno».