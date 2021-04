L’Inter segue con attenzione Damsgaard, la Sampdoria fissa il prezzo

L’Inter segue da tempo il giovane centrocampista Mikkel Damsgaard. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, la Sampdoria avrebbe già fissato il prezzo.

INTERESSE – Inter, occhi puntati sul giovane e talentuoso centrocampista della Sampdoria, Mikkel Damsgaard. Il classe 2000 in questa stagione si è messo in mostra con tutte le sue migliori qualità, adattandosi anche in più ruoli. Il nazionale danese è ritenuto uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A, tanto da attirare l’attenzione anche della Juventus, oltre che del club nerazzurro. La Sampdoria lo valuta 20 milioni