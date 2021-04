Mihajlovic ci ha riprovato: contro l’Inter per rimontare si rivede Juwara

I minuti finali di Bologna-Inter hanno visto il ritorno in campo di Juwara. Una scelta peculiare di Mihajlovic, forse basata sui precedenti.

VECCHIA CONOSCENZA – Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Questo, grossomodo, è stato il pensiero di tutti i tifosi dell’Inter al minuto 80 della gara col Bologna. A quel minuto infatti Mihajlovic ha provato a svoltare la partita con dei cambi offensivi. Uno in particolare: Musa Juwara. Un nome che per il mondo nerazzurro non ha bisogno di presentazioni.

METEORA – Lo scorso anno il gambiano è stato protagonista assoluto della vittoria del Bologna a San Siro. Una sconfitta immeritata e beffarda per gli uomini di Conte, che ha dato improvvisa gloria e notorietà al giovane Juwara. Che però dopo quell’apparizione è sostanzialmente scomparso. Nel primo semestre della stagione 2020/2021 è andato in prestito al Boavista, mettendo insieme 27 minuti. Totali. Così a gennaio è tornato al Bologna. Dove ha messo insieme più tribune che panchine. Fino alla sfida con l’Inter.

TENTATIVO FINALE – Mihajlovic insomma ci ha riprovato. Per Juwara quelli contro l’Inter sono stati i primi 10 minuti stagionali in Serie A. La sua presenza più corposa da settembre. Difficile pensare solo a una coincidenza. Il tecnico ha cercato di replicare la situazione di un anno fa. Affidandosi al karma, alla superstizione, al destino, chiamatelo come volete. Stavolta non ha funzionato.