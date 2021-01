Sconcerti: Â«Inter vicina a essere completa. Lukaku chiave, Barella in top 5Â»

Sconcerti: «Inter vicina a essere completa. Lukaku chiave, Barella in top 5»

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato nel post partita di Inter-Juventus, dicendo la sua anche sui giocatori nerazzurri, Romelu Lukaku, e Nicolò Barella

INTER-JUVENTUS – Così Mario Sconcerti ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show”, a seguito della vittoria dell’Inter sulla Juventus. «E’ la squadra più vicina ad essere completa. Non ci fosse questo Milan straordinario, l’Inter sarebbe la squadra di riferimento. Ha un giocatore chiave come Lukaku e un Barella in formato europeo».

BARELLA – Sconcerti sul centrocampista nerazzurro. «E’ un grande giocatore, difficile paragonarlo a qualcuno. E’ un torto paragonarlo a Tardelli. Si prende anche responsabilità difensive lui, te lo trovi dovunque, soprattutto in serate come questa. E’ tra i primi 5 centrocampisti d’Europa. E’ a livello dei grandi».