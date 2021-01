Bucchioni: Â«Inter matura, Ã¨ una conferma. Conte sa quello che faÂ»

Bucchioni: «Inter matura, è una conferma. Conte sa quello che fa»

Condividi questo articolo

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato a seguito di Inter-Juventus promuovendo la squadra di Antonio Conte, uscita vincente nell’incontro contro i bianconeri di Andrea Pirlo

INTER-JUVENTUS – Queste le parole di Enzo Bucchioni dopo il successo della squadra di Antonio Conte su quella di Andrea Pirlo. «Ho visto una squadra matura e un’altra che è ancora un laboratorio. C’è un tecnico che sa quello che fa, un altro che sbaglia ma è normale. Per la Juventus è un anno di esperimenti, quindi di transizione, ma è normale perché è finito un ciclo».

GAP – Bucchioni sulla distanza dai nerazzurri nei confronti dei bianconeri. «L’Inter è una conferma. E’ da inizio campionato che diciamo che ha la rosa più forte, o alla pari con quella della Juve. Per la Juve certi giovani non sono ancora pronti, per questo l’Inter è più avanti. Credo che dovrà stare attenta a entrare tra le prime quattro».