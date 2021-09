Sconcerti: «L’Inter subisce tanti gol, troppi per lo scudetto. Decide il Napoli»

Sconcerti segnala come i sette gol subiti dall’Inter in queste prime sei giornate di Serie A siano un po’ troppi. Per il giornalista, in collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, è il Napoli la favorita per vincere il campionato.

FRAGILITÀ DIFENSIVA – Mario Sconcerti analizza il primato in classifica in Serie A: «È un po’ nelle mani del Napoli, perché se non decide di fermarsi da solo i distacchi diventano importanti. L’Inter sta subendo tanti gol: ne sta segnando tanti, per cui se dovesse continuare con questo tipo di media arriverebbe a centoventisei gol. Ma se dovesse continuare a subirne tanti arriverebbe a quarantacinque di media, che difficilmente danno lo scudetto. I confronti diretti, che sono stati per adesso cinque, danno comunque ragione a Milan e Napoli che li hanno vinti. Bisogna dire che è un bel campionato: ci sono tante belle partite, non solo come Inter-Atalanta e Roma-Lazio ma anche le piccole. Con un’idea di gioco diversa, in verticale».