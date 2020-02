Sconcerti: “Europa? Inter non ha il peso della big. Coronavirus? Un errore”

Sconcerti ha parlato del percorso dell’Inter in Europa League, ma è tornato anche sull’emergenza Coronavirus (qui le altre parole di giornata). Il giornalista non crede troppo nel percorso dei nerazzurri: di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Calciomercato.com”

EMERGENZA E FUTURO – Mario Sconcerti esprime un giudizio sul peso dell’Inter e sull’allarme Coronavirus in Italia: «Le italiane possono fare strada in Europa League? Credo di sì, la Roma è una bella macchina con cui però Fonseca a volte gioca troppo facendole perdere equilibrio. L’Inter è molto solida, ma non ha ancora il peso di una grande squadra. Serie A ferma per il Coronavirus? Quello della Federcalcio è un errore. Il calcio è distrazione di massa, il calcio va giocato, far finta di pensare che ci siano dei confini sul contagio è ridicolo, si devono giocare tutte le partite a porte chiuse. Altrimenti io cittadino voglio la garanzia dalla Protezione Civile che le regioni senza contagi saranno senza contagio: ma che senso ha far giocare Napoli-Barcellona con 50-60 mila spettatori?».