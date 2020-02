Tonali e non solo: Inter, restyling italiano. Castrovilli-Pellegrini: il punto

Tonali è destinato a far parlare di sé sul mercato nei prossimi mesi (qui le ultime). Il centrocampista è da tempo seguito dall’Inter che, però, dovrà fare i conti con il prezzo e l’ampia concorrenza. I nerazzurri seguono anche altri profili, come Castrovilli e Pellegrini, come riporta “Calciomercato.com”

TRE PER UN COLPO ITALIANO – L’Inter studia almeno un giovane colpo italiano, in vista della prossima estate. I nerazzurri seguono da tempo Sandro Tonali, ma non sarà facile arrivare al regista. La concorrenza è agguerrita e si partirà da una base d’asta di 50 milioni. Intanto, i nerazzurri valutano anche Gaetano Castrovilli. La mezzala esplosa quest’anno alla Fiorentina ha come sponsor Oriali e i rapporti con la Fiorentina sono ottimi. Infine, da monitorare la situazione di Lorenzo Pellegrini, con il rinnovo in stand-by e i rapporti tesi con la tifoseria giallorossa.