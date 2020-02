Capozucca: “Pinamonti come Immobile! Gasperini-Inter? Gli brucia ancora”

Condividi questo articolo

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di Cagliari e Genoa, ha parlato ai microfoni di “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è concentrato sulla corsa scudetto, ma non solo

SERIE A – Stefano Capozucca ha parlato prima della corsa scudetto. Queste le sue parole: «La Lazio ormai non è più una sorpresa, a tutti gli effetti è iscritta alla lotta scudetto. La Lazio sta facendo bene anche grazie a Tare che è molto abile e capace seppur lavorando, molto spesso, in sordina».

PASSATO – Capozucca ha poi parlato dell’avvenura di Gian Piero Gasperini in nerazzurro: «Io dico da sempre che Gasperini è un allenatore che meritava il grande calcio. La parentesi all’Inter è durata molto poco e a lui questo da ancora fastidio. Arrivò in un momento di grande difficoltà della squadra milanese dove era difficile fare bene. Io ci ho lavorato con lui e so quanto vale come tecnico. Gasperini è tra gli allenatori migliori in circolazione».

TALENTO – Capozucca ha poi parlato di Sandro Tonali: «È il giocatore che più mi ha sorpreso quest’anno, già lo conoscevo in Serie B però vederlo affermare anche in Serie A mi ha stupito. Se sarà Inter o Juventus sicuramente non cadrà male visto le prestazioni che sta sfornando».

PINAMONTI – Capozucca ha chiuso parlando dell’ex Inter Andrea Pinamonti ora al Genoa: «Qualcuno mi ha fatto un’analogia tra lui e Immobile. Quando presi Ciro a Genova ebbe una stagione non troppo felice, però ricordo la voglia di imporsi e la stessa voglia la vedo in Pinamonti. Ha delle qualità importanti e prevedo per lui un futuro roseo»